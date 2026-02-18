スキージャンプの郄梨沙羅選手が競技を終え、率直な気持ちを語りました。郄梨選手はミラノ・コルティナオリンピックでスキージャンプ団体と個人ではノーマルヒルとラージヒルに出場しました。「この舞台に戻って来られると4年前には思っていなかったので、この舞台に戻るにあたって支えてくださった方々への感謝の気持ちでいっぱいです」と率直な思いを口にしました。4度の五輪を迎え、前回北京大会から復帰した๺