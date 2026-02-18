新車88万円！ “3人乗れる”新型「すごいトライク」発表！小型モビリティの開発・販売を手掛けるビークルファン（東京都江戸川区）は2026年2月13日、新型3輪モデル「VF-C（クリア）」の詳細スペックを発表しました。今回発表された新型VF-Cは、日常のちょっとした移動を楽しくする、ユニークなデザインの電動トライクです。【画像】超カッコいい！ これが新車88万円の「すごいトライク」です！（13枚）車名の「C」は「Clear