大雪になると言ったのに… 「98台」がノーマルタイヤ車で通行国土交通省 豊岡河川国道事務所は2026年2月12日、大雪となった7日に北近畿豊岡道で実施したタイヤ規制の結果を報告しました。98台のノーマルタイヤ車の通行を拒否したといいます。一体どういうことなのでしょうか。北近畿豊岡道は、兵庫県中部の丹波市から北西方向に進み、日本海側の豊岡市までを結ぶ国道483号の自動車専用道路です。兵庫県のうち丹波と但馬地