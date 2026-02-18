「ショウヘイはWBCでDHとして出場する。投手としては登板しない」ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長は17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で報道陣の取材に応じ、大谷翔平投手のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での起用法について語った。「ショウヘイはWBCでDHとして出場する。投手としては登板しない」と明言した。WBCで再び二刀流・大谷が見られるかが注目されていた。フリ