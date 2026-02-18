女子SPの演技を終え、ガッツポーズする中井亜美＝ミラノ（共同）フィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）で、中井亜美は1992年アルベールビル大会の伊藤みどり、2010年バンクーバー大会の浅田真央、22年北京大会の樋口新葉に続き、五輪で日本女子4人目のトリプルアクセル成功者となった。外国勢では両親が日本人で米国代表だった長洲未来が18年平昌大会で決めた例がある。22年大会でロシア出身のカミラ・ワリエワも成