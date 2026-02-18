一日警察署長を務め、交通安全や防犯をアピールする高本さん（中央）＝１２日、秦野駅創設１００周年の記念キャンペーンとして、神奈川県警秦野署は、秦野市出身でアイドルグループ日向坂４６元メンバーの俳優・高本彩花さんに一日警察署長を委嘱した。高本さんは市立本町中学校、県立秦野曽屋高校出身。同署には以前落とした財布が届けられたことがあるといい、「生まれ育った地域で一日署長ができてうれしい。交流サイト（Ｓ