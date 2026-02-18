◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラムが行われ、世界女王のアリサ・リュウ（米国）は７６・５８点をマークした。後半のルッツ―ループの連続３回転を含むすべてのジャンプを着氷と見事な演技を見せた。観客席には男子でまさかの８位に沈んだ世界王者のイリア・マリニン（米国）が