ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサが木曜日にパーソナリティーを務めるラジオ番組で、「ああ勘違い」をテーマにメールを募ったところ、リスナーから多くのエピソードが寄せられた。勘違い「勘違い」エピソードで目立ったのが、漢字にまつわるもの。駐車場でよく見かける「月極（つきぎめ）」を「げっきょく」と読み違え、「月極（げっきょく）さんという大富豪が、各地で大量に駐車場を経営している」と思い込んでいたという