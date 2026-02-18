詝ぺろりん先生詝の愛称で親しまれるイラストレーター／漫画家・鹿目 凛が、2月16日に発売の『週刊プレイボーイ』9・10合併号に登場！ 鹿目 凛 ©東京祐／集英社 【プロフィール】鹿目 凛（かなめ・りん）9月21日生まれ埼玉県出身でんぱ組.incエンディング後、怪談イベントの主催や怪談系の番組出演、YouTubeチャンネル『ぺろりんチューブ』の投稿