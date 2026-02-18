NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝62.26（-0.49-0.78%） ニューヨーク原油の２０２６年４月限は反落。米国とイランが核開発協議を実施した後、イランのアラグチ外相が「一連の基本原則で全般的な合意に至った」と述べたことが重しとなった。米当局者も協議に進展があったと認めているが、詳細についての協議はこれから始まり、イラン側は今後２週間以内に米国の立場における未解決の主張の隔たりに対