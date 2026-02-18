米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間06:29） 米2年債 3.433（+0.025） 米10年債4.056（+0.008） 米30年債4.688（-0.007） 期待インフレ率2.275（-0.016） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは小幅に上昇。序盤は低下して始まったものの、終盤にプラスに転じている。最近の利回り低下が勢いを失いつつあることを示唆した。投資家は、景気がＦＲＢによる一段の利下げを正