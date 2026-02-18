◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール４日目練習試合巨人3―3ロッテ7回降雨コールド（17日、沖縄・那覇）先発登板し、2回2安打無失点という結果を残した巨人の山城京平投手。初回は先頭打者の高部瑛斗選手を三振に切って取ると、小川龍成選手と藤原恭大選手をそれぞれ、ショートゴロとファーストフライに仕留めました。2回には1アウトから山口航輝選手と上田希由翔選手に連打を許すも、池田来翔選手をダブルプレーに仕留め