◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が好発進した。冒頭に3回転アクセルに成功。その後もルッツ―トーループの連続3回転を着氷するなどレベルの高い演技を披露した。演技が終わると思わず両手を上げてガッツポー