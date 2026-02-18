山田洋次監督（94）が17日、第68回ブルーリボン賞 授賞式に出席。3度目の監督賞受賞に対する思いを語りました。ブルーリボン賞とは、映画に取り組む姿勢や人柄などをスポーツ新聞の記者が選考する賞。授賞式では、前年度の主演賞受賞者が司会を務めることとなっていて、今回は山口馬木也さん（53）と河合優実さん（25）が司会を務めました。山田監督はこれまで『なつかしい風来坊』と『運が良けりゃ』、『幸福の黄色いハンカチ』で