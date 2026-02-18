広島・東広島市の住宅で男女2人が死傷した事件で、男性は首を刃物で刺されたことによる失血死であることがわかり、警察は殺人・放火事件とみて調べています。16日未明、火事があった東広島市の住宅の裏庭で、この家に住む40代とみられる男性が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察が調べたところ、男性は首を刃物で刺されたことによる失血死であることがわかり、警察は殺人・放火事件と断定し捜査本部を設置しました。