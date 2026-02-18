[2.17 ACLEリーグステージ第8節 町田 3-2 成都蓉城 Gスタ]FC町田ゼルビア期待の大型ストライカーが大きな爪痕を残した。今季加入のFWイェンギは17日、ACLEリーグステージ第8節・成都蓉城戦に1トップで先発出場。前半7分に左からのクロスをヘディングで押し込み、来日初ゴールとなる先制点を決めると、1点差に詰め寄られた後半22分にも右からのクロスをヘディングで沈めて追加点を奪い、2ゴールの大活躍で東地区首位でのベスト16