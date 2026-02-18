[2.17 ACLEリーグステージ第8節 町田 3-2 成都蓉城 Gスタ]“幻のデビュー戦”から1週間を経て、神村学園高を夏冬連覇に導いたドリブラーが国際舞台で躍動した。FC町田ゼルビアのFW徳村楓大は17日、ACLEリーグステージ第8節・成都蓉城戦に左シャドーで先発出場し、記念すべきプロデビュー。前半25分にはドリブルからの横パスでMF白崎凌兵のミドルシュートをお膳立てし、初アシストを記録した他、切れ味鋭い突破とチーム最多7本