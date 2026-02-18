AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は17日、西地区のリーグステージ最終節2日目を行い、アルイテハド(サウジアラビア)がアルサッド(カタール)を4-1で破った。この結果、アルイテハドは4位でリーグフェーズを終え、サウジアラビア勢の全3クラブがラウンド16第2戦をホーム開催できる“トップ4”に揃った。アルイテハドは今冬、FWカリム・ベンゼマ(アルヒラル)とMFエンゴロ・カンテ(フェネルバフチェ)が他クラブに移籍したが