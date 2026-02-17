「ケイト（KATE）」が、「ケイト マグネットスティックシャドウ」（限定品、全4色、各1430円※編集部調べ）を2月17日から順次取り扱い、2月21日に発売する。【画像をもっと見る】ケイト マグネットスティックアイシャドウは、2025年2月に発売して人気を博したスティックアイシャドウ。なめらかな描き心地でヨレにくく、磁石に引き寄せられるような高密着が特徴だ。さらに見たままの色づきを叶える高発色処方を採用。単色使いで