ニトリホールディングスが手掛けるアパレルブランド「Nプラス（N+）」が、2026年春夏シーズンにリブランディングする。今季からターゲットの年齢層を拡大するほか、トレンドアイテムを初めて投入するなど、新たな戦略でアパレル市場攻略を目指す。【画像をもっと見る】リブランディングで30代女性もターゲットにNプラスは、ニトリホールディングスのグループ会社であるNプラスが手掛けるアパレルブランドとして2019年に始動。