日本ファッション・ウィーク推進機構（以下、JFWO）が、東京ファッションウィーク「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」のスケジュールを発表した。開催期間は3月16日から21日まで。初参加の10ブランド、海外団体とのパートナーシップショーなどを含め33ブランド・団体がショーを開催。また、日本のファッションシーンをエンパワーメントするプロジェクト「バイアール（by R）」は「アニエスベー（agnès b.）」を招致す