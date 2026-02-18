この記事をまとめると ■2025年4月1日から新基準原付制度がスタートしている ■新基準原付制度では最高出力4.0kW以下であれば125cc以下まで原付として認められる ■排気量が大きくなったことにより新基準原付は従来の原付よりも価格が上がっている 125ccまで原付バイクとして認められるようになった 2025年4月1日、いわゆる「新基準原付」の制度がスタートしています。簡単にいうと、原付一種と呼ばれるバイクのレギュレーション