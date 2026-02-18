フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が18日、それぞれ自身のインスタグラムを更新し、感謝の言葉をつづった。2人はそれぞれインスタグラムを更新し「オリンピック団体戦、個人戦での沢山の応援、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。また「7年間の想いが詰まったオリンピック。自分たちの積み上げてきたものを信じて最後まで諦める