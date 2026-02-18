約95億人が移動するとみられる中国の大型連休「春節」が始まっていますが、日中関係が冷え込んだ影響が日本国内で出ています。これまで来ていた中国人観光客が激減した観光地を取材しました。■史上最長の9連休“95億人の大移動”中国の旧正月「春節」にともなう大型連休が15日から始まりました。今年は史上最長の9連休。春節の前後合わせた40日間で過去最多、のべ95億人の“大移動”が見込まれています。NNN上海渡辺容代記者