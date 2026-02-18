ドジャースが17日（日本時間18日）、野手組が合流した全体キャンプ初日を迎え、練習後にアンドルー・フリードマン編成本部長（49）が取材に応じた。フリードマン編成本部長は、大谷が侍ジャパンの一員として臨む3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でDH登録されたことについて問われ「結論として大谷はWBCではDHで出場する。投げることはない」と明言した。大谷本人と話し合いの場を持ったことを明かし「（23年9