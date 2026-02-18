2022年上半期「週刊⽂春エンタ マンガ賞︕」で最⾼賞に選ばれた意志強ナツ⼦の漫画『るなしい』が、原菜乃華の主演で実写ドラマ化され、テレビ東京ほかにて4月2日より毎週⽊曜24時30分に放送されることが決まった。原は連続ドラマ初主演。【写真】『るなしい』原作書影本作は、恋愛を禁じられた“神の子”が初めて恋をするも、その恋心を押し殺し、好きになった相手を陥れようとする宗教純愛サ