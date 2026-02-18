3月26・27日放送される山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系）の追加キャストとして、松本潤が会津藩主・松平容保役を演じることが発表された。【写真】山田裕貴主演『ちるらん』3月にSPドラマで開幕！最新ティザー解禁本作は、橋本エイジが漫画を担当し、梅村真也が原作で、幕末の京都を舞台に最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を描いた漫画『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を初の実写