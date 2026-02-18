竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第6話が17日に放送され、淳一（竹内）が悶え苦しみながら23年前の事件について“告白”すると、ネット上には「息つく暇もなかった…つらすぎる…」「演技が凄くて泣いた」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】淳一の少年時代を演じる味元耀大にも「すごい