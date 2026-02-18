◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１に、チャンピオンズＣ・Ｇ１で牝馬として１０年ぶりに勝ったダブルハートボンドが参戦する。そのチャンピオンズＣで９センチ差で２着に敗れたウィルソンテソーロも、虎視たんたんと逆転を狙う。速い時計なら勝機は増す。中央Ｇ１初制覇を狙うウィルソンテソーロは１７日、美浦・坂路で翌日の最終追い切りに備え