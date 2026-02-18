これは、友人A子が義実家との微妙な距離感に悩みながらも、勇気を出して自分の思いを伝えたエピソードです。 義実家の“常識”に戸惑う日々 結婚して3年目、夫K太と息子を育てながら義実家とも良好な関係を築こうと頑張っていたA子。しかし、義母の「うちではこうなのよ」という一言に、次第に心がすり減っていきました。お正月の過ごし方から子育てのやり方、料理の味付けまで、何かにつけて“義母ルール”を押し