ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利。銅メダルを獲得した。米放送局「NBC」では、解説が日本のスケート技術に「太刀打ちできない」と脱帽していた。日本はオランダとの準決勝でわずか0秒11及ばず、米国との3位決定戦へ。高木美帆、佐藤綾乃、野明花菜の3人で挑んだ。日本は終始リード。残り1周で2秒09差をつけ、そのまま圧倒。3大会連続のメダルを獲得した。