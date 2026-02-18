幼いキリストに優しく頬ずりする聖母マリアを描いた本作は、イコン画と呼ばれるものです。作者は山下りん（1857―1939）という日本初のイコン画家で、最初期の女性洋画家でもあります。彼女が制作したイコン画は全国の正教会に配布されました。【画像】本作が模した12世紀のイコン画の傑作にしてロシアの至宝「ウラジミルの聖母」画中の文字はギリシャ語で、画面上部の大きい方は神の母、幼子の左上の小さい方はイエス・キリスト