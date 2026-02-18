経済学者・成田悠輔さんがゲストと「聞かれちゃいけない話」をする連載。今回のゲストは、前日本銀行総裁の黒田東彦さんです。（構成・伊藤秀倫）【画像】成田悠輔氏と対談する黒田東彦氏◆◆◆成田では、いまも日銀総裁だったら、まず何をされますか？黒田一つは、（異次元緩和で国債を大量購入したことで）膨れ上がった日銀のバランスシートを減らすということですよね。前日銀総裁の黒田東彦氏Ⓒ文藝春秋た