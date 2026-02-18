◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアフリー(大会11日目/現地16日)三浦璃来選手＆木原龍一選手のりくりゅうペアが試合直後に軽快なやりとりを見せました。ペアショートプログラムではリフトのミスがあり5位発進に。大きなプレッシャーがかかる中、フリーでは冒頭からシンクロした演技を披露し、スロージャンプやツイストリフト、ジャンプも次々と決め、世界歴代最高得点となる158.13点をマーク。合計2