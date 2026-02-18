日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆総監人事の楽屋裏1月下旬、警視総監に前警察庁警備局長の筒井洋樹氏（平成5年、警察庁）が、副総監に前警視庁刑事部長の親家和仁氏（6年、同）が着任し、警視庁の新体制がスタートした。昨秋の高市内閣発足前までは、前