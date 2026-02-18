ついに「最強戦闘艦」建造開始か三菱重工長崎造船所（長崎県長崎市）において2026年1月13日、海上自衛隊の最新鋭戦闘艦であるイージス・システム搭載艦（ASEV）の1番艦とみられる船体の建造が開始されていることが確認されました。【やはりデカい…】建造中のASEVを写真で確認（画像）ASEVは、配備が中止された陸上配備型イージス・システム「イージス・アショア」の代替となる艦艇です。基準排水量は1万2000トン、速力は約30