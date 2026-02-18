イランの核開発をめぐり2回目となるアメリカとイランの高官協議が17日、行われました。イラン側は、「基本原則で大筋合意した」と明らかにしました。スイスのジュネーブで17日に行われた2回目の高官協議には、アメリカのウィトコフ特使とトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏、イランのアラグチ外相が出席しました。イランの国営放送によりますと終了後、アラグチ外相は「様々なアイデアが提示され真剣に議論された」と述べ、「基本