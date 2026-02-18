◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)銅メダルを獲得した女子団体パシュート日本代表の堀川桃香選手と野明花菜選手が競技を振り返りました。日本は準決勝、郄木美帆選手・佐藤綾乃選手・堀川選手の布陣でオランダに挑むも惜敗。アメリカとの3位決定戦では堀川選手に代わり野明選手が出場し、同種目3大会連続でのメダル獲得となりました。3位決定戦