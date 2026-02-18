トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は17日、日米合意に基づく日本の5500億ドル（約84兆円）の対米投融資を巡り、第1号案件を決めたと明らかにした。天然ガス発電と原油輸出の施設建設、半導体などに使われる人工ダイヤモンドの製造能力構築の3事業で、計360億ドル（約5兆5千億円）規模となる。トランプ大統領は自身の交流サイト（SNS）に「事業規模は非常に大きく、関税なしではなし得なかっ