きょうは前線を伴った低気圧が日本列島を通過し、次第に冬型の気圧配置となるでしょう。そのため、日本海側は山陰から北日本の広い範囲で、午後から天気が崩れます。降り始めは雨のところも、次第に雪の範囲が広がるでしょう。雪のピークは今夜8時ごろ。北陸や北日本の日本海側を中心に、雪の降り方が強まるおそれがあります。また、風も強まってふぶくところがあるでしょう。見通しが悪くなりますので、車の運転などお気をつけく