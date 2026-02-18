◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１に、チャンピオンズＣ・Ｇ１で牝馬として１０年ぶりに勝ったダブルハートボンドが参戦する。鞍上はサウジＣでフォーエバーヤングに騎乗し連覇を達成したばかりの坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作厩舎＝でＧ１昇格以降、牝馬で初Ｖの偉業に挑む。そのチャンピオンズＣで９センチ差で２着に敗れたウィルソンテソー