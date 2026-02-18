◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)女子団体パシュートで銅メダルを獲得した日本チーム。出場した郄木美帆選手が佐藤綾乃選手への思いを語ると思わず大粒の涙を流しました。郄木選手と佐藤選手は2018年の平昌五輪で金メダルを獲得。2022年の北京五輪を経て3大会同じチームとしてメダルに貢献しました。郄木選手は「綾乃がいたからこ