「練習試合、広島１０−１楽天」（１７日、コザしんきんスタジアム）打ちまくりじゃ〜！広島が１７日、今年２戦目の対外試合となる練習試合・楽天戦（コザ）に臨み、１７安打１０得点で大勝した。今年から捕手に再挑戦している二俣翔一内野手（２３）が３安打３打点の大暴れ。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝も３安打をマークした。新井貴浩監督（４９）は若手野手のアピール合戦に手応えをにじませた。霧雨を