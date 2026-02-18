女子団体追い抜きで銅メダルを獲得し、日の丸を掲げ場内を回る（左から）堀川桃香、高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃＝ミラノ（共同）スピードスケート女子の日本でチーム最年少、21歳の野明花菜は団体追い抜き3位決定戦で初めて五輪のレースに臨んだ。「メダルがあるかないかが懸かっていて、すごく緊張した」と不安だったが、抜てきに応えて勝利に貢献。笑顔で表彰台に立ち「先輩たちに感謝しかない」と安堵した。父、母ともに