人口減少社会の中で課題となっている空き家対策に民間と連携して取り組もうと、大分県玖珠町は、不動産の買い取りや再販事業などを手がけるアルバリンク（東京都）と包括連携協定を結んだ。空き家の流通・活用に関する同社のノウハウやネットワークを生かしてもらい、町内での空き家抑制につなげたい考えだ。町によると現在、町内には約600軒の空き家がある。一方、所有者と利用希望者をつなぐ町運営の「空き家バンク」への登