熊本県人吉市は17日、総額205億4065万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。前年度当初比12・6％減。主な歳出は、避難路を整備する都市防災総合推進事業5億8701万円▽熊本豪雨で被災した中心市街地と青井地区の復興推進事業2億5527万円▽4月から完全無償化する小中学校の給食の食材費1億4214万円▽くま川鉄道開通記念イベント実行委員会補助金400万円−など。市は当初予算案を含む40議案を、24日開会予定の市議会定例