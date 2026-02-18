大分県日田市自治会連合会（井上営吉会長）は16日、日田市議会の議員定数を現行の22から6削減し、16とするよう求める陳情書を三苫誠議長に提出した。連合会は自治会長162人で構成。議員定数については人口が6万人を割り、将来的に市税が増加する見込みがなく財政運営に懸念が生じるなどとして大幅な削減を求めた。16に減員すると年額で4500万円、10年間で4億5千万円を投資的経費に回せるとした。議員定数を巡っては、市議会