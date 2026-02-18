熊本県議会2月定例会は17日開会し、総額9353億3600万円の2026年度一般会計当初予算案や、災害対応の強化へ庁内組織を改めるのに伴う条例改正案など99議案を上程した。当初予算案の主な事業は、昨年8月の大雨で被災した道路や河川、農林水産業関連施設の復旧（330億円）▽半導体産業の集積などによる渋滞・地下水保全対策（116億円）▽27年4月に半導体学部（仮称）開設を目指す県立大の支援（運営交付金を含め18億6800万円）▽