子どもたちに古里の特産品の味を知ってもらおうと、熊本県長洲町の熊本北部漁協（上田浩次組合長）が、焼きのり4200枚を町に寄贈した。「海苔（のり）の日」（2月6日）に合わせて、40年以上前から続けている取り組み。小中学校5校と保育園など3園で早速、給食などで提供されている。贈ったのは、昨年12月に初摘みした一番ノリを使った全型（縦21センチ、横19センチ）の焼きのりで、1人2枚ずつ。一番ノリは特に、風味と歯切れ、