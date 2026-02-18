トヨタ新型「カローラ」は斬新「一文字ライト」採用＆「“新型エンジン”搭載」で登場か！2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」において、トヨタブースの主役の一台として世界初公開された「カローラコンセプト」。12代目となる現行モデルからは想像もつかないほどスポーティに変貌を遂げたその姿は、次期「13代目カローラ」の登場を強く示唆するものでした。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「